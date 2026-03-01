◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

定刻の午前９時１０分にスタートし、先頭集団は３５キロを通過した。

出場選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属するアレクサンダー・ムティソ（２９）＝ケニア＝ら世界トップレベルの海外勢９人が１時間４２分５６秒で通過した。

昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝、前日本記録で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝、昨年の東京世界陸上１１位の昨年の東京世界陸上１１位の近藤亮太（２６）＝三菱重工＝、「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）の４人が日本勢トップで、１時間４４分１９秒で通過した。

早大の工藤は、今年１月の第１０２回箱根駅伝５区では、箱根山中で青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）に逆転される悔しさを味わった。東京マラソンでは、その黒田朝日が持つ２時間６分５秒の日本学生記録を更新するペースで大健闘している。

昨年大会で果敢に先頭集団にチャレンジした太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は日本人トップ集団から遅れた。

今大会では、日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得する。また、２８年ロス五輪から新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに代表に内定する。