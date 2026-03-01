嵐の大野智さんが、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」を2026年5月31日（日）をもって退所することが2月28日に発表されました。



同社の公式サイトで発表された内容によると、大野さんは2026年5月31日をもって事務所を退所するとのことです。STARTO ENTERTAINMENTは「新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します」とコメントしています。

同社の公式サイトで発表された内容によると、大野さんは2026年5月31日をもって事務所を退所するとのことです。STARTO ENTERTAINMENTは「新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します」とコメントしています。

あわせて本人からのメッセージも公開されました。







今後の方向性については、「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と言及しています。また、「まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います」として、残された期間を全力で活動する決意を示しました。

大野さんは「ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません」とファンへの深い感謝を綴り、「最後まで見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけています。

大野智さんコメント全文

大野智よりみなさまへ

皆さまにご報告があります。

私、大野智は今年の 5 月 31 日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。14 歳からこの世界に入り、約 32 年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。



そして何より、今まで応援してくださった

ファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました。



嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。



まずは、今年 5 月 31 日まで、5 人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。



最後まで見守っていただけると嬉しいです。

大野 智

【担当：芸能情報ステーション】