コンビニ「かき揚げそば」比較！セブン・ファミマ・ローソンで味わいはどう違う？《実食レポ》

コンビニ各社では、大きなかき揚げが印象的な「かき揚げそば」が販売されています。ガッツリ食べたい時にもおすすめです。

今回は、コンビニ大手3社（セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン）の「かき揚げそば」をピックアップ。重量や味わいの違い、また、2023年時に購入した「かき揚げそば」との比較もまじえながら、まとめていきます。

最も重量があるのはローソンのかき揚げそば

容器も含めて最も重量があるのは、ローソンのかき揚げそばで533g。セブン-イレブンは530g、ファミリーマートは511gとなっています。

2023年にもコンビニ各社の「かき揚げそば」の重量を比較しましたが、その時と同じ重量順です。

栄養成分のカロリーを比べてみると、ローソン512kcal、ファミリーマート488kcal、セブン-イレブン445kcalと比較的おとなしめ。カロリー順についても、2023年時と同じ結果です。

セブン-イレブン「鰹出汁の旨味引き立つ かき揚げそば」540円（税込）実食レポ

麺は風味の良い石臼挽きそば粉を中心に、専用の配合で毎日製麺されています。つゆは鰹出汁が香る仕上がりです。

2023年には、セブン-イレブンの「だしの旨味引き立つ かき揚げ二八そば」を購入しましたが、その際のつゆも鰹出汁でした。そのため、味わいの系統は過去の商品と似ているのかもしれません。

鰹の香りがふわっと立ち上ります。かき揚げは容器全体に広がっており、くしゅっとした見た目です。

鰹の風味がしっかりと感じられますが、比較的あっさりとした飲み口です。セブン-イレブンで過去に販売していたかき揚げそばのつゆと同系統の味わいですね。

玉ねぎが主役のかき揚げですが、苦みは感じられません。つゆをしっかりと吸っており、全体に一体感があります。

そばはつるっとしていて、のどごしが良いと感じました。2023年時点では「およかぜ麺」ではなかったと思いますが、以前はもう少し舌がざらつくような口あたりでした。その点を考えると、かなり変わりましたね。

ネット上では「鰹がしっかりときいていて味わい深い」や「つゆにコクがあっておいしい」といった声が出ています。

ファミリーマート「だし香るかき揚げそば」538円（税込）実食レポ

石臼挽き粉のそば粉を使用した香りの良いそばに、だしのきいたつゆを合わせた定番のかき揚げそば。宮崎県と鹿児島県では取り扱いはありませんので注意。

2023年購入時は「だし香る自家製かき揚げそば」という商品名でしたが、商品の特徴が似ているため、後継商品なのかもしれません。

つゆは、やや少なめに見えます。この点は、2023年時にも同じように感じました。

だしの味は濃いめです。今回実食した3品の中では、最もつゆの味わいが濃く感じられました。

かき揚げにさつまいもが入っているためか、やや甘みのある味わいが特徴的です。セブン-イレブンのかき揚げと同様に、つゆをしっかりと吸っており、味わい深く感じられます。

つるっとした口あたりで、セブン-イレブンのそばよりやや太め。食べ応えがあります。

ネット上では「だしの旨味と濃厚な味わいのつゆが良い」や「そばは歯切れが良い」といった声が出ています。

ローソン「野菜かき揚げそば」559円（税込）実食レポ

石臼挽きそば粉を使用した、香り高くしなやかなそばに、4種野菜のかき揚げを合わせています。なお、九州・沖縄地域のローソンでは取り扱いがないため、注意が必要です。

かき揚げはやや小さめで、つゆも少なめに見えます。

つゆは、今回実食した3品の中では最もすっきりとしています。とはいえ、味が薄いわけではありません。

にんじんやごぼう、たまねぎなど、具だくさんのかき揚げです。ごぼうが入っているため香ばしさもあり、つゆをしっかり吸っていることで、味わいに深みを感じます。

そばはつるんとした食感です。他のコンビニのそばと比べても、大きな違いは感じられません。

ネット上では「つゆの味わいがやさしい」や「そばのコシが弱い」といった意見が出ています。

バランスのよいつゆを求めるならセブン-イレブン「鰹出汁の旨味引き立つ かき揚げそば」がおすすめ

少しガッツリ食べたいときにもおすすめのコンビニかき揚げそば。

ファミリーマートは、つゆの味わいがしっかり感じられるタイプ。ローソンは、やさしい味わいのつゆです。

一方、セブン-イレブンは、かつおの風味をしっかり効かせつつもバランスの良い味わいのつゆ。かき揚げや麺との一体感が楽しめる味わいです。

みなさんも、ぜひお気に入りのコンビニ「かき揚げそば」を味わってみてください。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。