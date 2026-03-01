「熱はないが喉が痛い」ときに市販薬は使用してもいい？正しい対処法も医師が解説！

Medical DOC監修医がストレスが限界に達した時に出る症状・セルフチェック法などを詳しく解説します。

監修医師：

楯 直晃（宮本内科小児科医院）

「熱はないが喉が痛い」ときに市販薬は使用していい？

2013年熊本大学病院初期臨床研修医2015年熊本大学病院総合診療専門修練医2018年国立熊本医療センター救急集中治療部医員2020年リアラクリニック名古屋院院長2021年メディカル・テート株式会社CEO2022年宮本内科小児科医院副院長救急科専門医、抗加齢医学専門医、プライマリケア認定医、内科認定医、産業医、健康スポーツ医、医療経営士、禁煙サポーター、日本産婦人科学会会員、厚労省緊急避妊研修修了、厚労省緩和ケア研修修了

一時的な喉の痛みの場合、のど飴をなめたり、水分補給やマスク・加湿器を使用したりすることにより喉の痛みを軽減できることもあります。カロナールⓇなどの市販薬で症状が緩和され、治っていくこともあります。

しかし、喉の痛みが長引いていたり、飲み込みづらい、呼吸がしづらいなどといった症状がみられる場合は要注意です。さらに喉の痛みのみならず、喉に違和感や異物感を感じる、すっきりしないといった症状がみられる場合、慢性の咽頭炎、扁桃炎、喉頭炎のほか、咽頭がんや喉頭がんの初期症状の場合もありますので、早めに耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。

「熱はないが喉が痛い」ときの正しい対処法は？

喉が痛い原因にもよりますが、早く治すには、まずは喉への刺激をなるべく抑えることが必要になります。大声を出したり、長時間声を出し続ける、過度の飲酒やたばこ、香辛料や熱すぎるものなどの刺激物は、できるだけ避けるようにしましょう。症状が長引く場合には、内科や耳鼻咽喉科を受診しましょう。

「熱はないが喉が痛い」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「熱はないが喉が痛い」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

唾を飲み込むと喉が痛いけど熱はない症状は、風邪でしょうか？

楯 直晃 医師

風邪による喉の痛みは、唾を飲み込むと痛む「嚥下時痛（嚥下痛）」であることが典型的です。また唾だけでなく、食べ物を飲み込むときにも痛みを伴います。症状が長引く場合は、他の疾患も考えられます。お近くの内科を受診することを検討してください。

喉が痛くて声が出ず、熱はないときは何科にかかるべきでしょうか？

楯 直晃 医師

喉に痛みに加え、声が出ないといった症状がみられる場合、声帯を含め喉を診察・検査すれば原因がわかる場合があります。お近くの耳鼻咽喉科を受診しましょう。

熱はなく扁桃腺が白くて喉が痛いときは内科に行くべきでしょうか？

楯 直晃 医師

扁桃腺白いものがついていたり、喉に強い痛みがある場合、扁桃炎の可能性があります。細菌やウイルス感染によるもので、抗生剤などによる治療が必要になります。このような場合は、内科や耳鼻咽喉科を受診しましょう。

熱はないが喉が痛い症状が長引く場合、どんな原因が考えられますか？

楯 直晃 医師

喉に痛みにより、飲み込めない、食べられない、呼吸がしづらいなどの症状が出ている場合、喉の炎症はかなり進行している可能性があります。喉の痛みの多くは、1～2週間以内におさまります。痛みが続いている期間、併発している症状などの詳細を含め早めに耳鼻咽喉科に相談してください。

熱はないが喉が痛い症状のセルフケア・予防法を教えて下さい。

楯 直晃 医師

ちょっとした生活習慣が喉への刺激になっていることがあるため、日常的に喉に負担をかけないように心がけることは大切です。大声を出したり、長時間声を出し続ける、過度の飲酒やたばこ、香辛料や熱すぎるものなどの刺激物は、できるだけ避けるようにしましょう。

まとめ

「熱はないが喉が痛い」症状の原因は、喉の使い過ぎによる一時的なものから生命に関わってくるものまでさまざまです。かるい喉の痛みだから「そのうち治るだろう」と放っておくと炎症が広がり、唾を飲み込むのも辛くなるほど悪化してしまうことがあります。症状が長く続く場合や、症状が悪化する場合、また反復して起こる場合などは、原因を特定するためにも早めに医療機関を受診してください。

「熱はないが喉が痛い」で考えられる病気と特徴

「熱はないが喉が痛い」から医師が考えられる病気は22個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

多くは耳鼻咽喉科や内科の病気による症状です。適切な診断を行うには既往歴や病歴をしっかりと聴取することも重要ですので、受診する際には病歴などをしっかりと医師に伝えましょう。

複数の症状がある場合やなかなか治らない場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。

