◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、男子は日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）、前記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）らが出場した。

序盤から独走していた一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）が26.5キロで海外勢による集団に抜かれて後退。大迫らと集団を形成していた鈴木がペースを上げ、32キロで橋本をかわして日本人トップに立った。大迫、昨年の東京世界選手権代表の近藤亮太（26＝三菱重工）、初マラソンの“山の名探偵”工藤慎作（21＝早大）らの集団が鈴木に追いつき、36キロで大迫がペースアップ。鈴木がついていき、日本人トップ争いは新旧の日本記録保持者の一騎打ちとなった。5秒遅れて近藤、さらに5秒遅れで工藤が続いた。

大迫は昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録をマーク。日本記録は18年シカゴ、20年東京に次いで自身3度目で、21年2月のびわ湖毎日で鈴木が出した2時間4分56秒を1秒更新。今回は前戦から3カ月弱と自己最も短い間隔でのフルマラソンとなったが、元日から米コロラド州ボルダーで合宿を行い、仕上げてきた。

今大会は来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権も懸かる。男子は2時間6分30秒を突破するか2時間9分以内で日本人6位以内、女子は2時間23分30秒を突破するか2時間27分以内で日本人6位以内ならMGC出場権を獲得する。