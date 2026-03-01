春と秋の大掃除が「ダニを減らすサイクル」を生む!?重点的に叩くべき場所とアレルゲンごと取り除く掃除機のかけ方

さまざまな健康被害を及ぼすダニ。家の中で増やさないためには常に清潔に保つことが重要になる。しかし、分かってはいても毎日きちんと掃除をするのは大変…。

ただ、どれだけ忙しくても3月〜4月にかけての「春先」と、9月〜10月の「秋口」の年に2回は大掃除をしてほしい。

この時期に家をきれいにすることが、一年を通してダニやアレルゲンを減らすことにつながるのだ。

その理由や重点的に掃除すべき場所を、50年近くにわたって住居の中のダニ類の生態を研究している医学博士の高岡正敏さんに聞いた。

まずは“増え始め”を叩く

ダニは世界に5万種以上いるという。日本にも家の中にコナダニ、ツメダニ、イエダニ、チリダニなど数多くの種類が生息しているが、その多くが高温多湿の環境を好む。

そのため、多くのダニ類は暖かくなり始める春先から徐々に増え、梅雨時期の6月ごろから急速に繁殖、そして7月から8月に最も多くなる傾向がある。

「だからこそ、増え始める3月〜4月の春先に大掃除することが繁殖期のピークの山を低くすることにつながるのです。春先の大掃除は、一年を通してダニを減らすうえで理にかなった対策といえるでしょう」

ダニが発生しやすい場所だけでも

とはいえ、家の中をすべてきれいにするのは大変だが、安心してほしい。ダニが発生しやすい箇所だけを重点的に掃除するだけでも効果的だという。

高岡さんがあげた要注意スポットは以下の通りだ。

【優先的に大掃除すべき場所・もの】

・寝具類（布団、ベッドなど）

・床、じゅうたん、カーペット、各種マット類

・押し入れ、クローゼット、タンス

・キッチンの食品類、食品棚

・ソファ、マット類、ぬいぐるみなど

この中で最優先すべきなのが「寝具」だ。

「布団やベッドは保温性に富み、寝た時に汗をかけば湿気もたまります。さらにフケや皮膚などのダニの餌もたくさんあります。寝具にはダニが繁殖する条件が揃っているのです。以前、敷き布団の中のダニの数を計ったところ、1枚あたり約30万匹、多いもので100万匹を超えるダニが検出されました」

まさにダニの温床ともいえる寝具だが、高岡さんによると“洗えるものは洗濯”して“洗えないものは掃除機がけ”するのが最善の掃除法だという。

「シーツやベッドパッドといった取り外しできて洗えるものは洗うのが基本。アレルゲンとなるダニの死骸やフンも洗い流せますから、大掃除する際は必ず洗いましょう。可能であれば、週1ペースで行ってほしいです」

掃除機は20秒を“二度がけ”

一方、大きな布団やベッドといった家庭で洗うことが難しい寝具には掃除機をかけることになるが、“かけ方”にコツがある。

「ベッド（布団）を4分割し、１箇所あたり20秒くらいを目安にゆっくりかけたら、同じところをもう一度20秒かけてください。一度に長くかけるよりも繰り返した方が倍以上のダニやアレルゲンを取り除けることが分かっています。3回以上繰り返せばもっと減らせますが、時間がかかりすぎるので2回を目安にすると良いでしょう」

ちなみに、布団を天日干ししてから掃除機がけすると繊維内のゴミやダニをより吸引しやすくなるそう。時間に余裕がある場合は表と裏を約1時間ずつ天日干ししてから掃除機をかけてほしい。

寝具以外のカーペットやクローゼット、クッションなども全て方法は変わらない。洗えるものは洗う、洗えないものには寝具と同じ要領で時間をかけて掃除機をかけたり、場所によっては拭き掃除をするのが基本だ。

「注意してほしいのがじゅうたんです。表より裏にダニがたくさん生息しているので、必ず裏も掃除機を二度がけしてください。また、自動車のあるご家庭ではチャイルドシートもダニの温床になりやすいです。大掃除の際についでに掃除機をかけると良いでしょう」

秋口にアレルゲンを除去

ダニが増え始める春先の大掃除が、発生数のピークの山を低くする効果があることはわかった。

では、9〜10月にも大掃除をする理由はなにか。

「7月〜8月に繁殖したダニが死ぬと、死骸が細かくなって空気中に舞います。ダニの繁殖のピークから、1〜2カ月ほど遅れた9月〜10月にかけてアレルゲンが増える傾向にあります。さらにチリダニなどの小さなダニはツメダニなどの餌にもなります。秋口の大掃除はアレルギーなどのダニ被害を最小化できるうえ、翌年のダニの発生数を減らすことにもつながるのです」

ダニ被害を防ぐうえでは普段から掃除・洗濯を徹底するのがベストだが、忙しい日々を送る中ではどうしてもおろそかになりがちだ。

だからこそ、2〜3週間に一度くらいの丁寧な掃除・洗濯を理想として、春先と秋口には必ず大掃除するというのが現実的だという。

「そもそも、ダニはすべて駆除すればいいというものでもありません。チリダニはほこりを食べてくれますし、カビを食べる種類もいるので、減りすぎると今度はほこりやカビが増えてしまうこともあります。家の中も一つの生態系ですから、ダニもある意味では必要な存在でもあるのです」

肩に力を入れすぎず、できる範囲で掃除と洗濯をすればいいというのが高岡さんの考えだ。

まずは春の大掃除から、無理のない範囲でダニ対策してほしい。

高岡正敏(たかおか・まさとし)

株式会社ペストマネジメントラボ 代表

医学博士、獣医師

1971年に日本獣医畜産大学卒業。1972年から東京大学医科学研究所寄生虫研究部でダニの研究を始める。埼玉県衛生研究所環境衛生部技術吏員や埼玉医科大学非常勤講師などを兼務し、住居内のダニに関する調査を続けて膨大なデータを集める。2008年埼玉県衛生研究所を定年退職し、アレルギー疾患に対する治療法と予防法を確立するため株式会社ペストマネジメントラボを設立。著書に『お父さん、お母さんが知っておきたい ダニとアレルギーの話』、『ダニ病学』、『ダニの生物学』等。

