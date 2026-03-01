『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』新挿入歌ギャバン・ルミナスのテーマソング、主題歌CDに収録決定! - 担当はtowana(fhána)

