ロサンゼルス・ドジャースのブレーク・スネル投手（33）が今季開幕を負傷者リストで迎えることになりそうだ。現地時間2月28日、MLB公式サイトが報じている。

デーブ・ロバーツ監督は現地メディアの取材を通し、「彼はマウンドに上がっていない。試合にも出ていない。シーズン開幕に間に合う可能性はゼロだろう」と話した。

サイ・ヤング賞2度の実績を誇るスネルは昨季から5年総額1億8200万ドルの大型契約で加入し、レギュラーシーズン11登板で5勝4敗、防御率2.35。ポストシーズンでは先発1番手として6登板で3勝を挙げ、ワールドシリーズ連覇に貢献した。昨季途中にも悩まされた左肩痛のため、今季のキャンプではスロー調整を行っている。

山本由伸やタイラー・グラスノーら、開幕ローテーション入りが予想される投手がオープン戦に登板する中、スネルはキャンプ入りから2週間で90フィート（約27メートル）程度のキャッチボールしかできていない。今後180フィート（約55メートル）まで距離を伸ばしてから実戦登板に移っていくという。

これにより佐々木朗希や昨季6勝のエメ・シーハン、同5勝のジャスティン・ロブレスキら若手投手が開幕ローテーション入りを争うことになりそうだ。2年ぶりの復帰を目指すギャビン・ストーン、リバー・ライアン両右腕も候補に挙がっている。