1.猫たちが幸せな生活を送るための活動

猫好きさんの間で話題になっている都市伝説があります。それが猫たちのネットワーク「NNN」。「NNN」というのは、「ねこねこネットワーク」の略だそうです。

その目的は、猫たちが幸せな生活を送るためだといいます。猫にとっての幸せな生活とは何でしょうか。ストレスなく、健康的に、優しい飼い主さんの元で暮らすことでしょうか。

そのような生活を送るために、猫たち自身が自分たちの住む環境や飼い主さんを選んでいるというのです。だとしたら、愛猫との運命的な出会いも、猫たちに仕組まれたものなのかもしれません。

2.猫が飼い主を選ぶ

NNNでは、猫たちは「人間に飼われている」のではなく、「お世話をさせてあげている」のだそう。人間は、自分で猫を選んで飼っているつもりになっていますが、実は、飼い主選びをしているのは猫の方なのです。

猫と出会い、保護して飼うことになったとしたら、それは偶然でも何でもなく、猫たちの計画によって、人間は誘導されているのだそう。タイミングを見計らって、猫を飼いたいと思っている人のところへ猫を派遣するのです。

3.飼い主へ猫を派遣する

もちろん誰でも猫の「派遣先」として選ばれるわけではありません。猫が幸せに暮らせる環境が整っているか、猫のお世話をきちんとできる人間かどうか、猫たちにチェックされているわけです。

合格すれば、猫との出会いが待っています。派遣された猫が幸せに暮らしていることがわかれば、新たな猫が派遣されてくることもあるそう。なぜか、猫との出会いが多い人っていますよね。実はこんな事情があったのです。

4.人間に好かれるためのワザを習得する

猫たちは、飼い主になる人を見極めて猫を派遣しますが、それだけではありません。猫たちの方も人間に好かれるために訓練を受けているといいます。幸せな生活を送るためには、人間に愛されなければならないのです。

飼い主になった人をとりこにしてしまうような、かわいい仕草、鳴き声ができるよう、猫たちは練習しているのだそうですよ。

まとめ

愛猫と運命的な出会いを果たしたなら、その裏にはNNNの存在があるかも知れません。知らず知らずのうちに、猫たちにマークされちゃっていたのですね。でも、「この人なら猫を派遣しても大丈夫！」と思われたなんて、嬉しくなっちゃいます。

NNNは都市伝説と言ってしまえばそれまでです。でも、猫たちを見ていると、本当にNNNが存在しているような気がしませんか。