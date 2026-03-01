教え子でない私に、なぜ？ 卒業式の日、担任でもない先生が、花束を抱えて待っていてくれた理由に涙

筆者の話です。

卒業式の日、私はほとんど覚えていない出来事がありました。

あとから親に聞かされて、初めて意味を知ります。

すれ違う時に挨拶

中学3年生の時、担任のA先生の奥様が、私立高校で家庭科を教えていました。

その年、私の学年からも複数人がその高校を受験し、無事に合格しています。

私といとこも、その中の一人でした。

入学後、校舎の廊下ですれ違うたびに、私たちは声をかけていました。

「A先生、元気ですか？」

「あいかわらずよ」

そんな短いやり取りをして、そのまますれ違っていました。

それを特別な行動だと思ったことは、一度もありませんでした。

当たり前の日

声をかけると、先生はいつも笑顔でうなずいてくれました。



忙しそうな時は、軽く会釈を返してくれるだけの日もあります。



挨拶を交わしても、そのあとはすぐに友だちとの会話に戻ります。

授業のことや、放課後の予定。



私たちの意識は、いつも目の前の高校生活に向いていました。



あのやり取りが、誰かの記憶に残っているとは考えもしなかったのです。

卒業式の花

卒業から数年経った頃、母から聞かされた話があります。



卒業式の日、先生が私といとこそれぞれに、花束を用意して渡してくれていたというのです。

「ちゃんと覚えていてくれたんだよ」

その一言で、私は初めてその光景を想像しました。



式のあと、人の流れが行き交うざわついた会場で差し出された花束。



けれど私は、その出来事をまったく覚えていませんでした。