【永田町番外地】#66

中道・小川淳也代表“オガジュン構文”の破壊力は期待以上？ 代表質問で「暮らしを『支えて』」×5回炸裂

敗戦処理に追われる中道改革連合は28日、小川淳也代表ら執行部がオンライン上で落選議員に対する意見聴取を行った。

先の衆院選で旧立憲民主系は現有144議席から21議席にまで激減。これに対して比例上位を独占した旧公明系は21議席から28議席に焼け太りした。新党結成を主導した野田佳彦、斉藤鉄夫両前代表もこの意見聴取に参加するそうだが、旧公明や野田氏に対する旧立民系落選議員の不信怨嗟の声は絶えない。すでに旧立民系前職の福田昭夫、藤岡隆雄、岡田悟の3氏が怒りをあらわに離党の意向を表明。オンラインでなく、意見聴取が平場で行われていたら血の雨が降るところだろう。

坂道を転がり落ちる中道連合。毎日新聞の直近の世論調査で支持率は前回の12％から5％に激減している。

「これ以上の離脱の連鎖を食い止めるには、次期衆院選に向けて早期に落選議員の救済策を打ち出す必要があります。小川代表は水面下で公明党の支持母体である創価学会に資金提供を求めているようです。比例で優遇した分、借りを返して落選議員の面倒を見てよってことですよ」（全国紙デスク）

さらに小川代表は、野田、斉藤両前代表に対して特別国会終了後に旧公明比例議員の辞職を促し、代わりに旧立民落選議員を比例復活させることを視野に入れているそうだ。

たとえば公明系が比例単独で3議席を占めた北関東ブロックでは3位の福重隆浩氏が辞職すれば、最近、SNS上で「非議員になると食べていけません」と悲哀を吐露して失笑を買った枝野幸男氏が繰り上げ当選。東京では大森江里子氏の代わりに細貝悠氏が、東海では犬飼明佳氏を引っ込めると今井雅人氏が、近畿では国重徹氏に代わり馬淵澄夫氏が議席を得ることになる。

「旧公明と旧立民の比例票は1対2だから、せめて比例で取り過ぎた分の7議席を立憲の落選議員に払い下げろってことでしょう」（中道執行部の議員秘書）

一見すると荒唐無稽話だが、創価学会から政治資金を引っ張り出し、公明系比例議員の差し替えができれば、落選議員の怒りが少しは収まるかもしれない。意外に妙案である。（文中敬称略）

（特命記者X）