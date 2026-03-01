藤田譲瑠チマが圧巻ドリブルを見せた

ドイツ・ブンデスリーガのザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマが独力で違いを作りだした。

SNSでは「こんなドリブルもできたのか」「ドリブル華麗すぎ」など注目を集めている。

ザンクトパウリは現地時間2月28日、ブンデスリーガ第24節でホッフェンハイムと敵地で対戦。前半アディショナルタイム4分に中盤で粘り強くボールをキープした藤田からの縦パスを受けたDFマノリス・サリアカスがダイレクトでクロスを送ると、これをMFマティアス・ペレイラ・ラジェが頭で押し込んで先制した。

そのなかで、後半32分に藤田が魅せた。自陣の左サイドでこぼれ球を拾うと、タッチライン際でドリブルを開始。カバーに戻った相手DF4人に囲まれたが、細かなタッチとステップを駆使しして密集地帯を見事に突破した。最後はボールタッチが長くなってしまい、5人目のDFに奪われてしまったが、藤田の単独突破にスタジアムは沸いた。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでハイライトが公開されると「この瞬間はマジでメッシ宿ってる」「一瞬メッシみたい」「完全に相手の虚をついたドリブル」「ドリブル華麗すぎ」「こんなドリブルもできたのか」といったコメントが寄せられ、24歳の司令塔に注目が集まっていた。

3-4-2-1のシャドーで先発した藤田はフル出場。決勝ゴールの起点にもなる活躍で1-0の勝利に貢献した。（FOOTBALL ZONE編集部）