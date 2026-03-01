巨人の那覇キャンプは最終日。この１か月を経てチームがどう変わってきたか。スポーツ報知評論家の村田真一氏が総括した。

投手陣は前評判通り、高いレベルで競ってくれそうやね。まず、山崎の状態がすごく良くて、特に直球の勢い、キレが昨年から一段階上がった感じ。ここに球が豪快なウィットリーと、精密機械のように低めを付くハワードが続くんやけど、この３人で３本柱を作りたいね。マタも制球がいいし、球が常に動くから打ちづらそう。このデータの少ない助っ人３枚で開幕カードの阪神戦にぶつけるのもありやな。

ルーキーでは竹丸と山城の評価も高かったな。ともに先発で考えてるようだし、１５試合くらい投げてくれれば御の字やと思うで。新人に過度な期待をかけるより、やってくれたら儲けもんくらいでええんや。やっぱり、戸郷よね。スリークオーターに改良して、球に勢いが出てきた。アバウトに制球してもファウルを取れれば、最後はフォークがあるんやし、２月２８日の登板では戸郷らしい球を投げていた。

則本はスタミナが付いてくれば十分にやってくれそう。ずっといい球を投げていたで。衰えはないよ。今年は田中も良さそう。経験と実績がチームを救ってくれるよ。赤星だっておる。忘れちゃいけない名前よ。順調そうだしな。あと、横川に西舘。これで１１人か。開幕ローテは６人やで。３月のオープン戦が最終決戦やね。中継ぎ、抑えは申し分ないし、打線が４点以上取れば勝てる。まあ、言うのは簡単やからな。（村田 真一）