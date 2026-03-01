鈴木亮平が二役を演じるミステリー、日曜劇場『リブート』（TBS系）が好評を博している。その中で、主人公の気丈な母親を演じて物語を支えているのが原田美枝子（67）だ。ドラマが中盤から後半にさしかかり、「（原田演じる）おばあちゃんが一番怪しいのでは」という声が視聴者から上がるのは、原田の存在感あってのことだろう。

実はもう一つ、今クールのドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）でも、松田龍平の謎めいた母親として登場している。やっぱりただものではないのだ。

15歳で芸能界入り→デビュー作でヌード披露

1958年生まれの原田がデビューしたのは15歳のとき。マーク・レスターに憧れて映画『卒業旅行 Little Adventurer』の相手役オーディションを受けたものの落選。とある芸能プロダクションにスカウトされ、その後、サンミュージックに移籍した。歌手デビューの話もあったが、山口百恵の対抗馬として期待されて、女優としてデビューすることになる。



初めて出演したのは児童向けの教育映画『ともだち』（1974年）という作品。このとき、特別出演の松田優作とロケバスの中で出会っている。しかし、『太陽にほえろ！』のジーパン刑事役でブレイク中だった松田を遠くから眺めることしかできなかった。

正式なデビュー作となる家城巳代治監督の『恋は緑の風の中』（1974年）では、主人公が思いを寄せるヒロインを演じた。中学生の性の目覚めをテーマにした作品だったが、話題になったのは原田のヌードだった。主人公の夢の中に薄い布だけをまとった原田が現れると、多くの手が伸びて薄布が剥ぎ取られて上半身が露わになる。

「学校の風紀が乱れる」と転校処分…さらに過激な役に挑戦

まだ15歳だった原田のヌードが宣伝のため、雑誌などに掲載された。学校では机の引き出しにヌード写真の切り抜きが入れられ、教室の隅で泣いたこともあった。その上、担任教師に「こういうことをされると学校の風紀が乱れます」と告げられて転校を余儀なくされる。その一方で、原田は多くの大人たちが泥まみれになりながら一つの目標に向かって取り組む映画づくりに魅了されていた。

続いて原田は、巨匠・増村保造監督の『大地の子守歌』（1976年）の主人公に抜擢される。昭和初期の四国を舞台に、過酷な運命を生きる少女娼婦の姿を描いた作品だ。

増村は「もっと強く、もっと激しく、もっと哀しく」と何度も言いながら1カットにつき30回もリハーサルを繰り返し、徹底的に演技指導を行った。それに応えた原田は、強烈な自我を持ち、荒々しく、口より先に手が出る野性的な少女を熱演した。上半身裸で手を吊るされ、集団で折檻される場面も果敢に演じている。

当時16歳だった原田に厳しく接しつつも常に大人扱いしていた増村は、その後も原田の仕事ぶりをずっと心配していたという。増村の葬儀の日に夫人からそのことを伝えられた原田は、涙が止まらなかった。原田は「増村さんと出会わなければ俳優をやめていたかもしれません」と述懐している（『文藝春秋』2022年10月号）。

「オッパイが気に食わない」10代で向けられた性的な目線

『大地の子守歌』封切りの4カ月後に公開されたのが、先日逝去した長谷川和彦監督のデビュー作『青春の殺人者』（1976年）だ。両親を殺害した主人公（水谷豊）の恋人を演じた原田は、冒頭近くから豊満な乳房を露わにして全裸も披露している。

17歳の原田は30歳だった長谷川監督をはじめ、若いスタッフたちと夢中で撮影を行い、ゲリラ撮影だったクライマックスの火事の場面も体当たりで演じた。後に長谷川は映画祭のトークショーで「美枝子は一番いい度胸していた」と語っている（MOVIE WALKER PRESS 2022年10月25日）。

新人離れした鮮烈な演技を見せた『大地の子守歌』と『青春の殺人者』の2作品で、原田は数多くの映画賞に輝く。しかし、原田が世間に“見つかった”きっかけは、テレビで流れたジュース「サントリーオレンジ50」のCMだった。童顔で愛らしい原田の揺れる乳房に世の男たちの目が釘付けになった。

男性週刊誌の好奇の目は特に露骨だった。多くの中年知識人たちが原田に対談を申し込み、もれなく胸と裸を話題にして、彼女はそのたびに不機嫌になった。『青春の殺人者』の原作者である中上健次は、対談相手の宇崎竜童に映画について尋ねられて「オッパイが気に食わなかったんだ、俺」「原田美枝子のオッパイがでかすぎるんだ」と繰り返している（『中上健次全発言 1970-1978』集英社）。映画雑誌に載った原田に関する情報の横に、上半身裸で胸を自分でまさぐっているイラストが添えられたこともあった。これが世の男たちの視線だった。

「恋人になりたかった」松田優作との再会

一方で自分を賞賛する大人たちが、もう一方で容赦なく好奇の目を向けてくる。まだ10代だった原田は心を閉ざした。エッセイでこう記している。

「十八、十九は私の人生の中で最も暗く、憂うつな時期だった。ごく少数の、決して自分を傷つけない友達とだけ口をきき、他の人は皆、敵に見えた」（『あなたがそこにいるから』扶桑社）

仕事は増えたが、面白いと思えるものは少なかった。ある映画賞の授賞式では「私のような子どもが受賞するのだから、他の人も頑張ってください。みんなが頑張れば映画はもっと面白くなります」と言い放った。面白いと思えるものがないなら自分で作ればいいと、20歳の頃に製作と脚本と主演を務めた『ミスター・ミセス・ミス・ロンリー』（1980年）は不入りに終わり、挫折を味わった。

心の支えになったのは、数少ない仲間たちだ。ドラマ『北の国から』（1981年）で共演した松田美由紀とは親友になった。彼女を介して再び出会ったのが、松田優作である（もちろん、彼らの息子、龍平とも幼い頃から何度となく会っている）。

9歳年上の松田優作は、どんなときでも必ず真面目に話を聞き、真剣に考え、原田が弱音を吐くと厳しく叱り飛ばした。だから松田のまわりには人が集まった。原田は「当時、男も女も関係なく、関わる人が優作さんの恋人になりたかった」と振り返っている（スポーツ報知 2020年2月3日）。

大人たちに背を向け、若くして映画プロデューサーになり、「刹那」というペンネームで脚本も発表していた原田は、一種のカルチャーアイコンになっていたが、満足のいく作品は少なかった。原田がキャリアを再び上向きにできたのは、黒澤明の大作『乱』での演技が高い評価を得たことだ。共演を機に目をかけられ、ヌード写真集まで撮影した勝新太郎の紹介で出演が決まった。

先輩俳優に「お前の芝居は汚ねえんだよ」と罵倒され…

“魔性の女”楓の方を演じた原田は眉を剃り落とし、全身全霊で作品に打ち込んだ。松田は『乱』での演技を見て「別人だったな」と賞賛したという（『松田優作クロニクル』キネマ旬報社）。

実は『乱』の直前、原田の俳優人生の中でもっとも衝撃的な“事件”が起こっていた。共演した先輩俳優から電話で「お前の芝居は汚ねえんだよ」と罵倒されたのだ。先輩の痛罵はあらゆる面に及んだ。「芝居の一つ一つが粗い。生き方も大事にしろ」。実際に作品を見たら、指摘通りだと思った。恥ずかしくて俳優を辞めて死のうかと思った。

当時のインタビューでもそのことを話しているが、誰からの電話だったかは明かしていない。2011年、鈴木隆が聞き手を務めた『俳優 原田美枝子 映画に生きて生かされて』（毎日新聞社）では、ついに電話の相手を明かしている。『もどり川』（1983年）で共演した萩原健一だった。原田は萩原に深い感謝を捧げている。

虐待をテーマにした『愛を乞う人』（1998年）では、苛烈な母親と虐待された娘の二役を演じて高い評価を得た。監督の平山秀幸は『青春の殺人者』のスタッフである。役作りでパニックになったとき、思わず心の中でつぶやいた言葉は「優作さん、助けて」だったという。原田は順調にキャリアを積み重ねていき、日本映画になくてはならない存在となった。

石橋凌との娘、石橋静河も実力派俳優としての地位を確立しつつある。2026年秋のNHK朝ドラ『ブラッサム』では主演を務めることが決定した。母娘での共演も期待されている。

巨匠たちに育まれ、松田優作、勝新太郎、萩原健一という個性的すぎる先輩たちに刺激を受けてきた、ただものではない原田美枝子の俳優人生は、まだこれからも続いていく。

大山 くまお