元SKE48の19歳アイドル、脳梗塞で入院→約半月後、退院報告 鈴木愛來のSNS投稿にファン安堵「良かった〜〜」
アイドルグループ・Nu FEEL.（ニューフィール、uは上に分音記号）の鈴木愛來（19）が2月28日、自身のXを更新し、「退院」を報告した。脳梗塞のため入院していることが、2月12日に発表されていた。
【写真】鈴木愛來、退院を報告 空の写真と共に心境
グループは「この度、Nu FEEL.新メンバーの鈴木愛が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします」と発表。「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と伝えていた。
鈴木は約半月を経て「ひとまず退院しました。外に出られるのが嬉しい」と投稿し、空の写真を添えた。
ファンからは「おかえりだよ〜〜」「良かった〜〜」「安心したよ」「これからも無理せずに健康第一で」など多数の声が寄せられている。
鈴木は2025年2月28日まで、SKE48に所属。今年1月23日に自身のインスタグラムでNu FEEL.に加入を明らかにした。
