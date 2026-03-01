２０２５年に開催された大阪・関西万博の魅力や楽しみにもう一度触れられるイベント「ＣＯＮＮＥＣＴ（コネクト）万博〜万博振り返りイベント ｉｎ 岐阜〜」が２８日、ぎふメディアコスモス（岐阜市）で行われた。

公式キャラクター「ミャクミャク」も登場し、訪れた観客約２００人を沸かせた。

イベントは、２月を「岐阜市国際交流月間」と定める市の取り組みの一環として企画された。

第１部は岐阜県出身で、万博内のパビリオンの企画運営などを担った宮田裕章氏が「いのち輝く未来社会への共創」をテーマに講演。万博のシンボルとなった大屋根リングは壊されつつあるが、飛騨市に新たなリング施設を作る計画が進んでいると明かし、「完成は１年以上先だが、ぜひ来てください」と呼びかけた。

続く第２部はステージイベントが行われ、岐阜市を拠点に国内外で活躍する「ながら児童合唱団」が登場。同合唱団は、友好都市の中国・杭州市と岐阜市が万博会場で開いた共同イベントにも出演しており、この日は、万博にちなんだ合唱を披露。杭州市出身の葉衛陽氏による琵琶演奏もあり、両市の絆を再確認していた。