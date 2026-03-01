◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、男子は日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）、前記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）らが出場した。

序盤から独走していた一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）は26.5キロで海外勢による集団に抜かれて後退。大迫らと集団を形成していた鈴木がペースを上げ、32キロで橋本をかわして日本人トップに立った。さらに大迫、昨年の東京世界選手権代表の近藤亮太（26＝三菱重工）、初マラソンの“山の名探偵”工藤慎作（21＝早大）が続いた。

鈴木は21年2月のびわ湖毎日で2時間4分56秒の日本新記録をマーク。22年東京では2時間5分28秒で日本人トップの4位に入ったが、同年7月のオレゴン世界選手権は妻の一山麻緒（資生堂）とともにコロナ陽性で欠場した。昨年10月、マラソンに集中するため富士通を退社してプロ転向。プロ初マラソンが同12月に自身の日本記録を1秒更新した大迫との直接対決となっていた。

今大会は来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権も懸かる。男子は2時間6分30秒を突破するか2時間9分以内で日本人6位以内、女子は2時間23分30秒を突破するか2時間27分以内で日本人6位以内ならMGC出場権を獲得する。