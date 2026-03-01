嵐・大野智、5月31日にSTARTO社退所を発表 グループ活動終了後は「自分らしくマイペースに出来る事を」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/01】嵐の大野智が、2026年5月31日をもって、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所することがわかった。同年2月28日、同社の公式サイトにて報告された。
公式サイトでは「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：鈴木 克明、以下「当社」）は、2026年5月31日（日）をもって、大野智が退所することをご報告いたします」と発表。「長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます」と感謝し、「当社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します」と大野の功績を称えた。最後には「引き続き、皆様からの温かいご支援のほどお願い申し上げます」と呼びかけている。
また、同日大野からのメッセージも公開され、「皆さまにご報告があります。私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」と関係者とファンへの感謝をつづった。
嵐の活動終了後については「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と明かし、「まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです」と伝えた。
嵐は2025年5月6日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」の動画配信を通じて「活動休止してから、およそ4年半が経ちました。私たちは休止前最後の1年、コロナの影響で皆さんの前でパフォーマンスをすることは叶いませんでした。これまで支えて下さったファンの皆さんに直接感謝の思いを伝えるために、私たちは、再び5人で集まり、嵐として来年の春頃に予定しているコンサートツアー開催に向けて動き始めます」と発表。また、同ツアーをもって嵐としての活動を終了することを報告した。
ラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」は、2026年3月13日の北海道・札幌ドーム公演を皮切りにスタートし、全国5大ドームで全15公演開催。同年5月31日の東京ドーム公演をもって、グループとしての活動を終了する。（modelpress編集部）
大野智よりみなさまへ
皆さまにご報告があります。
私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。
14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。
そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました。
嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。
まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。
最後まで見守っていただけると嬉しいです。
大野 智
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10062
