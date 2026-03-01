TIRTIRの新作トーンアップベース登場♡ぷるん質感で高カバー＆うるおい肌へ

ベースメイクの仕上がりを左右する“下地選び”。より高いカバー力とうるおいを同時に求める方へ向けて、TIRTIRから新作トーンアップベースが登場します。プリンのようにぷるんと弾む新感覚テクスチャーで、ハリとツヤのある肌印象へ♡毎日のメイクを格上げしてくれる注目アイテムを、さっそくチェックしていきましょう。

ぷるん質感の新作ベース

Goodai Global JapanのコスメブランドTIRTIR（ティルティル）より、「BOUNCY PUDDING TONE UP BASE（バウンシープディングトーンアップベース）」が2026年02月27日（金）にTIRTIR公式Qoo10ショップにて発売されます。

全2色展開で、カラーはMILK BEIGEとBERRY PINK。容量は25ml、価格は各2,970円（税込）です。オンライン限定での販売となります。

ひとすくいすると弾力を感じるコラーゲンクリームが、肌の上でやさしく伸び広がるのが特徴。軽やかな使い心地ながら、しっとりとしたハリ感を与え、ベースメイクの土台を整えます。

カバー力とうるおいを両立

9種のコラーゲン¹とミルクプロテイン²を配合し、やわらかなクリームが肌に密着。うるおいとハリのバランスを整えながら、明るくいきいきとした印象へ導きます。

ベタつきにくく、スキンケアクリームのような心地よさも魅力。重ねても厚塗り感が出にくい“スクープレイヤリングトーンアップ*”設計で、澄んだツヤ感のあるトーンアップ*³肌を演出します。

MILK BEIGEはナチュラルでやわらかな明るさを、BERRY PINKはほんのり血色感をプラス。ふんわりミルキーな発色が肌本来のトーンになじみ、内側からにじみ出るような上品な光沢感を叶えます♪

発売情報とまとめ

うるおい、ハリ、そして高いカバー力まで欲張りたい方にぴったりのTIRTIR新作トーンアップベース。毎日のメイク前に仕込むだけで、もっちりとしたツヤ肌印象を演出してくれます。

オンライン限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡新しいベースメイク体験を、ぜひ取り入れてみてください。