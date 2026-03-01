「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われ、異例の一人旅となった橋本龍一（２８）＝プレス工業＝は２７キロ手前で外国人選手の集団につかまった。

２キロ過ぎから日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）に付く形で前に行くと、本来２時間２分切りのペース設定の外国人ペースメーカーが遅れ、招待選手の海外ランナーもそれに付く形となり、第２集団を形成。１０キロで中村が外れ、橋本の一人旅状態となり、ハーフも自己ベストを更新するタイムで通過。レースを盛り上げた。

解説の瀬古利彦氏も「素晴らしい。２時間９分の選手が、２時間３分のペースで走ってたわけですから」、高橋尚子氏も「挑戦なしに飛躍なし」と称賛した。

ＳＮＳなどでは「ツインターボ橋本龍一がんばれ」、「目立ってるぞ、いいぞ！」、「プレス工業の宣伝効果も凄いことに」、「プレス工業絶賛全世界ＰＲ中 これ金一封ものの活躍よ」との声が上がり、所属先のプレス工業のホームページが開きにくくなる状態になり、「橋本龍一さんのことをみんな調べてるようでプレス工業のページが重い」との声が上がっていた。