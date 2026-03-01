「美しすぎて心臓止まるかと」Ado、実写MVを公開！ 「綺麗で、美しくて」「空いた口が塞がらなかった」
歌手のAdoさんは2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身初の実写ミュージックビデオを披露しました。
【写真】Ado、実写MVを公開！
この投稿にファンからは「本当に綺麗で、美しくて、すごくて、感動的なMVでした」「Adoの覚悟、しかと受け止めたぞ！」「もう最高でした」「空いた口が塞がらなかったよ‥」「すごくびっくりしましたが、とっても素敵でした」「カラコンどこのかだけ教えてください」「Adoちゃんの顔美しすぎて心臓止まるかと思った…」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「美しすぎて心臓止まるかと思った…」Adoさんは「『ビバリウム』実写MV公開されましたーー緊張しましたねーー」とつづり、自身初の実写ミュージックビデオを公開。21秒間にわたるミュージックビデオでは、黒髪ストレートロングのAdoさんの表情がはっきりとわかる横顔のアップも披露しています。
「Adoは！ 水！ 行けます！！」Adoさんは翌日3月1日の投稿で、ファンが実写ミュージックビデオの内容を描いたイラストを引用し、「本当にこんな感じでした」とつづっています。ミュージックビデオでは、Adoさんが水に飛び込むシーンやエビのようなポーズをとっている姿もあり、コメントでは「尊すぎる…！」「頑張ったんだね！ すごいよ！」「Adoは！ 水！ 行けます！！」「体を張って頂きありがとうございます」「ハードな撮影だったんですね」などの声が寄せられています。
