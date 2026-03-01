『トムとジェリー』×「niko and …」がコラボ！ 歴代アートを使った雑貨やアパレルを展開
大人気アニメシリーズ『トムとジェリー』とスタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテムが、3月6日（金）から、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売される。
【写真】レトロな配色とボストン型がかわいい！ 保冷バッグなどコラボアイテム一覧
■キャラクターの魅力を凝縮
今回発売されるコラボアイテムは、2025年に85周年を迎えた『トムとジェリー』の歴代のポスターやキャラクターたちのアートを使用した特別なコレクション。
雑貨からは、ゆらゆら動く姿に癒やされる「ボブルヘッド」や便利でかわいい「ぬいぐるみメジャー」をはじめ、グリーンのストライプ柄を背景にトムと3匹の子猫たちが描かれた「ランプ」といった、キャラクターの魅力を凝縮したグッズが展開される。
また、ヴィンテージライクな配色の「トラックジャージ」や「ラグランTシャツ」など、大人でもストリートやスポーティに着こなせるアパレルアイテムが登場。加えて、ファッション小物も充実しており、全身でトータルコーディネートが楽しめる。
さらに「niko and … COFFEE」各店ではコラボメニューとしてトムとジェリーをイメージした2種類のスムージーが販売されるほか、数量限定のノベルティ配布や、グリーティングイベント、レシート写真機の設置など、さまざまな企画も実施予定だ。
【写真】レトロな配色とボストン型がかわいい！ 保冷バッグなどコラボアイテム一覧
■キャラクターの魅力を凝縮
今回発売されるコラボアイテムは、2025年に85周年を迎えた『トムとジェリー』の歴代のポスターやキャラクターたちのアートを使用した特別なコレクション。
また、ヴィンテージライクな配色の「トラックジャージ」や「ラグランTシャツ」など、大人でもストリートやスポーティに着こなせるアパレルアイテムが登場。加えて、ファッション小物も充実しており、全身でトータルコーディネートが楽しめる。
さらに「niko and … COFFEE」各店ではコラボメニューとしてトムとジェリーをイメージした2種類のスムージーが販売されるほか、数量限定のノベルティ配布や、グリーティングイベント、レシート写真機の設置など、さまざまな企画も実施予定だ。