『仮面ライダーフォーゼ』野座間友子役の俳優、母になる 志保が第1子出産「約3800gのビッグバブボーイが爆誕」
俳優の志保（33）が2月28日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】『仮面ライダーフォーゼ』野座間友子役の志保が第1子出産「約3800gのビッグバブボーイ」を披露
「志保、母になる」と切り出し、生まれたばかりの我が子の写真を披露。「雲のないよく晴れた日に、約3800gのビッグバブボーイが爆誕しました いえーい」と発表した。
「すぐ報告したい気持ちもあったけど、妊娠や出産はなにがあるかわからないし、無事終えて落ち着いてから報告したかったのもあって、このタイミングになりました」と説明。
また「分娩のために計画入院したその日の午後に突然高熱が出てずーーーっと下がらず、あれよあれよと話は進み翌日に緊急帝王切開」になったとし、「術後、先生や助産師さんが何回も見に来てくれたり、上体を起こすのも禁止されて、なんでー??と思ってたら出血量が多かったみたいで、なかなか大変な状況だったらしい」と明かした。
分娩から3日後に初めて抱っこできたという。「まじで最後までなにがあるかわかんないなって、肌身で体験した数日だった!!!!! でも無事だからおーるおっけー」とつづった。
志保は2005年にTBS系ドラマ『あいくるしい』で俳優デビュー。11年には福士蒼汰主演の『仮面ライダーフォーゼ』で野座間友子役を演じた。その後、『年上ノ彼女』など多数の作品に出演する。
【写真】『仮面ライダーフォーゼ』野座間友子役の志保が第1子出産「約3800gのビッグバブボーイ」を披露
「志保、母になる」と切り出し、生まれたばかりの我が子の写真を披露。「雲のないよく晴れた日に、約3800gのビッグバブボーイが爆誕しました いえーい」と発表した。
「すぐ報告したい気持ちもあったけど、妊娠や出産はなにがあるかわからないし、無事終えて落ち着いてから報告したかったのもあって、このタイミングになりました」と説明。
分娩から3日後に初めて抱っこできたという。「まじで最後までなにがあるかわかんないなって、肌身で体験した数日だった!!!!! でも無事だからおーるおっけー」とつづった。
志保は2005年にTBS系ドラマ『あいくるしい』で俳優デビュー。11年には福士蒼汰主演の『仮面ライダーフォーゼ』で野座間友子役を演じた。その後、『年上ノ彼女』など多数の作品に出演する。