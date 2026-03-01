¡ÚÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û¶¶ËÜÎ¶°ì¤Ï26.5¥¥í¤Ç³¤³°Àª¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¡¡ÀèÆ¬¤Ï30¥¥í¤ò1»þ´Ö28Ê¬2ÉÃ¤ÇÄÌ²á
¡¡¡þÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2026Ç¯3·î1Æü¡¡ÅÔÄ£Á°¡ÁÅìµþ±ØÁ°¤Î42.195¥¥í¡Ë
¡¡º£½©¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê34¡á¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¡¢Á°µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¡Ê30¡á²£ÉÍ»ÔÎ¦¶¨¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ»²²Ã¤Î¶¶ËÜÎ¶°ì¡Ê28¡á¥×¥ì¥¹¹©¶È¡Ë¤ÏÃæ´ÖÅÀ²á¤®¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£25Á¤Ï1»þ´Ö13Ê¬8ÉÃ¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢26.5¥¥í¤Ç³¤³°Àª¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£9¿Í¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï30¥¥í¤ò1»þ´Ö28Ê¬2ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬³°¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È50ÉÃº¹¤Î12°Ì¤Ç30¥¥í¤òÄÌ²á¡£ÂçÇ÷¡¢ÎëÌÚ¤é¤ò´Þ¤à½¸ÃÄ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È1Ê¬16ÉÃº¹¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£º£²ó¤¬½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¡Ê21¡áÁáÂç¡Ë¤â½¸ÃÄ¤Î¸åÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯10·î¤Î28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÊMGC¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤â·ü¤«¤ë¡£ÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤«2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö23Ê¬30ÉÃ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤«2»þ´Ö27Ê¬°ÊÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ê¤éMGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£