元プロレスラーでタレントの武藤敬司（63）が2月28日、Xを更新。ジムで若いインストラクターから言われた“まさかの言葉”を紹介した。

武藤は、新日本プロレス棚橋弘至社長が自身のXで「喫茶店。『有名な方ですか？オーラありますね』と言われたので『ありがとう』と答えておきました。で、名前聞かんのかーーーい笑」とユーモアたっぷりに投稿したポストを引用。

「俺は昨日、行きつけのトレーニングジムで『いいカラダしてますね〜！何かスポーツをやってるんですか？』って、新しく入ってきた若いインストラクターに話しかけられたよ笑」と自身が体験したエピソードを披露した。

この投稿に対し「神奈月さんのこと知らない人いるんですね」「最近、テレビを見ない人が増えましたからね」「それはシャイニングウィザード一発かましていいんじゃないでしょうか？」「誰かも知らないのに、誰かに体型を褒められる瞬間こそ、最高の敬意です」「次回はムタメイクしてジムに行きましょう」「知らない人いるんだー」「知らない人いるんだー」などとさまざまな声が寄せられている。