◆オープン戦 ブルージェイズ７―５フィリーズ（２８日、米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

フィリーズのブライス・ハーパー内野手が２月２８日（日本時間３月１日）、ブルージェイズ戦でオープン戦１号本塁打を放った。

「とにかくゾーンに入ってきたボールをねらっていた。ストライクを内にいき、四球も選ぶようにしている。出場した４試合ではいいプレーができた」とフ軍での調整を満足そうに振り返った。

ハーパーはこの日遅くに同僚のＫ・シュワバーとＢ・ケラーとともに、米国代表入りのためアリゾナ州へ向かった。「本当に楽しみ。素晴らしい選手たちと楽しい時間を過ごせるのが待ち遠しい」と話した。

ハーパーはアマ時代に米国代表に２度選出されているが、ＷＢＣは今回が初。前回大会でも出場の意思を表明していたが、２２年１１月に右肘手術を受けたため、メンバーに入らなかった。

この日、先発サンチェスは２回２安打無失点４奪三振の投球を披露。頼もしい限りだが、準決勝でドミニカ共和国代表先発として、米国と対戦する可能性もある。「狙い球をしっかり絞る必要がある。彼の球はベース上のどこへでも動く。左腕としては球界最高の一人。攻略するのは難しいね」と話した。