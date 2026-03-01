韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。AIで作成したとされるロングヘアやお団子ヘアにした、雰囲気が変わるイメチェンショットを披露した。

「雰囲気がいつもと違う」の声

イ・ボミさんは、AIで作成したとされる髪の毛をおろしたロングヘア姿やお団子ヘア、ゆるい巻き髪スタイルの写真を投稿。普段のイ・ボミさんは、髪が肩にかかるくらいのミディアムヘアだ。

インスタグラムに投稿された写真では、襟付きの白いシャツを着用。前髪をわけ、髪をおろしたロングヘアスタイルで振り返って微笑んでいた。2枚目では、白いキャミソールを着た、お団子ヘアで笑顔をみせていた。3枚目では、白いロンT姿で、ロングヘアをおろし凛とした表情を公開。4枚目では、首にリボンを巻きピンクの半袖ニットを着て、ヘアスタイルをゆる巻きにしていた。

この投稿には、「めっちゃかわいい」「わ〜どうしよう綺麗すぎる」「思わず目を奪われてしまった」「雰囲気がいつもと違う」「AIとかわらない美しさ」といったコメントが寄せられていた。