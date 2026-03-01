【天気下り坂】２日（月）雨

この土日は晴天で暖かく、春本番の陽気となりましたが、早くもあす２日（月）は雨が予想され「春に三日の晴れなし」の言葉通りになりそうです。

各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

九州では雨ですが、この雨雲は東へ移動すると、上空の寒気の影響もあり「東京では雪」に変わりそうです。詳しくは以下のリンクに掲載しています。

雨シミュレーション３月２日（月）～３日（火）

２日（月）朝、雨が降っていなくても必ず「傘を持って」出かけましょう。まだ雨不足です、「恵みの雨」になればいいのですが……。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（３月１日（日）～ ７日（土））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

周期的に天気が変わり「春らしい週間予報」となってます。

