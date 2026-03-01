米国とイスラエルによる攻撃を受け、イランが6月開幕のW杯北中米大会（米国、メキシコ、カナダ）に参加できるか不透明な状況を迎えた。スペイン紙マルカなどは2月28日、イラン・サッカー連盟のタジ会長が緊迫する状況に「本日起きたこと、そして米国による攻撃によって我々が希望を持ってW杯に臨むことはありそうにない。しかし、それについては競技の責任者が決定しなければならない」と語ったと報じた。国際サッカー連盟（FIFA）の判断に委ねたとも受け止められる発言で、今後の成り行きが注目される。

イラン代表はW杯1次リーグでベルギー、エジプト、ニュージーランドとともにG組に入り、3試合は全て米国が会場。米国ではイランからの入国を原則禁止し、今回の攻撃を受けた対立激化でイランのW杯参加に影響を与えてもおかしくない状況だ。国内リーグも無期限停止となり、外国人選手の国外脱出も始まっているという。

英メディア「スポーツ・バイブル」はイランが不参加となった場合の代替国に言及。アジア9位で今月の大陸間プレーオフ（PO）に出場するイラクが繰り上げ出場し、同10位のUAEが大陸間POに回る可能性などに言及した。