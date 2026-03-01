タレントの北斗晶（58）が28日、Instagramを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんが“どハマり”しているものを購入したことを明かした。

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、女子プロレスラーの凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はたびたびSNSで、寿々ちゃんと過ごす日常や顔出しショットを公開しており、「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんにそっくりですね」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

2026年2月28日はInstagramを更新し、「すーちゃん、『キューピー3分クッキング』にどハマり中なので、ばーちゃんはネットでキューピーを買ってあげました。携帯で『キューピー3分クッキング』のあの曲を流してあげるとノリノリ」と、おもちゃで遊ぶ寿々ちゃんの様子を公開している。

この投稿にファンからは、「すーちゃんの反応だけで、お財布のひもがゆるゆるになっちゃうね。気持ち分かります」「横顔がママによく似てる、可愛いね」「すーちゃんまた大きくなりましたね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）