秋元康氏総合プロデュースのガールズグループ・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅが２月２８日、リリースされた４ｔｈデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」ＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯを解禁した。

静寂に包まれた学校の中でどこかクラシカルな黒色の制服に身を包んだメインメンバー７人のそれぞれの姿が描かれる。美術室で自画像を描き続ける橋本真希。資料室で顕微鏡をのぞき込む佐藤莉華。図書室で床に腰を降ろして木の絵のパズルをしている鈴野みお、食堂で本に埋もれて寝そべる新野楓果、化粧室で鏡に映った自分を見つめ口紅を手でぬぐう遠藤莉乃。誰もいない教室でひとり花占いをしている朝宮日向。そして綾瀬ことりは自分の居場所を探すかのように誰もいない廊下を走りまわる。

何かにつまずき転んだ綾瀬が立ち上がると、そこは学校ではなく草原だった。視線の先には他の６人が立っていて綾瀬が訪れるのを待っていた。そして１本の道を同じ場所に向かって駆けていく７人。自分の居場所を探す物語とともに描かれるのは、桜の花びらが吹く中で白と桜色の衣装で舞い、校舎をバックに黒色の制服で踊る２つのダンスシーン。時に優美で時にはかなげで時に激しく、さまざまな表情を魅せながら舞い踊る。

また、同じ方向に走る７人の姿や羊のおもちゃなど、１ｓｔデジタルシングル「Ｉ Ｌ Ｕ」のＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯとの関係性も暗示され、考察必至のＭＶが誕生した。

綾瀬は「今回のＭＶは、歌詞の中にある『広い校舎の狭い世界』を表現したイメージシーンがたくさん詰まっています。私たちのデビュー曲『Ｉ Ｌ Ｕ』ともつながりのあるＭＶになっていて、細かいしぐさやシーンにもそれぞれ意味が込められています。メンバーが何をしているのか、このシーンにはどんな意味があるのかなど、ぜひいろいろ考察しながら何度も見ていただけたらうれしいです！」とコメントした。

この日、ららぽーと横浜で４ｔｈデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」リリースイベントを開催。メンバー１６人が白熱のパフォーマンスを見せた。最初にメインメンバー７人が桜の花びらをあしらったデザインの白と桜色の優美な衣装で登場し、４ｔｈデジタルシングルのメイン曲「君の居場所、僕の居場所」を華麗にパフォーマンス。優雅な舞いの後に激しいダンスが続くなど、刻々と動きが変わる７人のダンスに観客は早くもヒートアップ。続けてステージはカップリングメンバー９人に入れ替わり「Ｃｈａｉｎ ｏｆ Ｌｉｆｅ」を披露するなど盛り上げた。