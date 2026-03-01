アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。「競泳界の大先輩」の大物ミュージカル俳優とのツーショットを披露した。

「藤本隆宏さん。競泳界の大先輩」とミュージカルを中心し、活躍する俳優の藤本隆宏とのツーショットを投稿した。

藤本は競泳選手として200m・400m個人メドレーで日本記録を樹立。バルセロナ、アトランタで2大会連続で五輪出場。1992年のバルセロナ五輪では400m個人メドレーで同種目日本人初のファイナリストとなる。1995年、早大卒業後、劇団四季のオーディションに合格し、同年10月に劇団四季へ入団。俳優としてのキャリアをスタート。1996年の現役引退まで、水泳の練習と劇団四季の二足のわらじを履いていた。

藤本はこの日、TOL（トータルオリンピックレディース）会フォーラム2026にゲストとして出演。「舞台稽古や撮影などでお忙しい中来ていただき、貴重なお話をありがとうございました」と感謝。「これからのご活躍を楽しみに応援しています！」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「素敵なツーショット」「素晴らしい」「Tシャツ姿かわいい」などのコメントが寄せられている。