札幌市で今冬、雪道での転倒事故が過去最多のペースで推移している。

市消防局によると、転倒で搬送された人は２月２４日現在で１９４８人（速報値）に上る。

同局によると、雪道での転倒による搬送者は１２月に入って急増し、統計を取り始めた２００３年度以降で最多だった２３年度の１８８７人を既に６１人上回った。今季は寒暖差が大きく、路面が凍結しやすくなっていることが要因とみられる。

横断歩道の増加が目立つ

一方、一般社団法人「北海道開発技術センター」（札幌市）が実施している冬道での転倒体験のアンケート調査からは今季、横断歩道での転倒が多い傾向が浮かび上がる。

調査は転倒事故防止に向けた実態把握が目的で、今季は１月２１日から開始。２月１９日現在で道内外の９６人から回答が寄せられた。同日までの回答結果（速報値）のうち、転倒した場所は「歩道」が最も多く全体の４７・９％、次いで「横断歩道」が１６・７％だった。特に横断歩道の割合は、昨季の調査の９・０％からの増加が目立つ。

同センターによると、横断歩道は車や人の往来が多いため、路面が磨かれることで滑りやすくなるという。特に白線部や、路面の傾斜が変化する歩道や中央分離帯との境目は注意が必要だ。同センターは「小さな歩幅で歩くことや、靴用アタッチメントの装着など、歩き方や身につけるものにも気をつけてほしい」としている。

同センターのアンケート調査は４月６日まで、専用サイト（https://forms.gle/UzSsUHJkuiuA15Mw7）で回答を受け付けている。