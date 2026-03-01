元ＳＤＮ４８・ＫＯＮＡＮ、第１子妊娠を報告「春頃出産予定」産休入り　２３年に結婚公表

元「ＳＤＮ４８」のタレント・ＫＯＮＡＮが１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を報告した。

「私事ではございますが、新しい命を授かりました」と発表し、マタニティーフォトを公開。「日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどｗ）」と体調について記し、「春頃出産予定で、本日より産休に入り、出産に向けて本格的に準備を進めていこうと思っております」と産休入りしたことも伝えた。

「無事に生まれてくることを願いながら、我が子に会える日を楽しみに、穏やかな時間を過ごしていきたいと思います。これからも何卒よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

ＫＯＮＡＮは２０２３年８月にインスタグラムで「この度、兼ねてよりお付き合いさせて頂いてる方と、結婚する運びとなりました。いつも明るく自然体で居させてくれて、そして優しく尊敬できるような方です」と結婚を発表。

２５年５月には「私ＫＯＮＡＮは株式会社ＳＨＯＷ‐ＧＵＮの営業部長に就任する事となりました。今後は、番組制作を中心に、企業様のプロモーション等にも力を入れて頑張っていきたいと思っております」と会社に入ったことも報告した。