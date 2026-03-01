「新作」待ってた！【niko and ...】40・50代が頼れる♡「キレイ見えジャケット」

きちんと感もおしゃれ見えも狙えるアイテムを探しているミドル世代に、今回は【niko and ...（ニコアンド）】の人気スタッフで、40代ママでもあるMisayoさんがプロデュースする新作ジャケットをご紹介します。かっちりとしたテーラードデザインに、ラグランスリーブとバーコードタグがセンスアップをサポート。カジュアルにもキレイめにも着回せて、パンツにもスカートにもワンピにも合わせやすいジャケットは、大人コーデの1軍になるかも。

羽織るだけでキレイ見え！ おしゃれ見えも狙えるジャケット

【niko and ...】「[be with M] Misayoキレ見えジャケット」\7,500（税込）

サッと羽織るだけで、きちんと感をプラスできるテーラードジャケット。ラグランスリーブとゆったりと着られるシルエットで、こなれ感のある着こなしを楽しめるのも魅力です。公式オンラインストアで「オン・オフ使えるデザインが最大のこだわり」と紹介されているように、テイスト問わず着回せるのも嬉しいポイント。コーデのアクセントになるバーコードタグは取り外し可能なので、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。