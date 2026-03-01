日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB＋（プラス）」が2月26日から正式にサービスを開始した。



【写真】打球角度&速度まですぐ分かる！すごいわかりやすい画面表示

「NPB＋」は株式会社NPBエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の3社からなるNPB＋製作委員会がリリースした野球速報アプリ。2025年秋に開催されたプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）と日本シリーズでテスト配信され、その有用さに反響が寄せられていたが、待望の正式リリースとなった。



その特徴として、ソニーのグループ会社ホークアイによるトラッキングデータをリアルタイムで可視化することで、1球ごとのデータをより深く理解することが可能。さらにコナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営におけるノウハウを結集し、使いやすいUIなどが採用されている。



また、3月から始まる「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の公式データ配信権を持つSportradar社とパートナーシップ契約を締結しており、「侍ジャパンモード」を新搭載。強化試合から、3月5日以降に開催される侍ジャパンの試合を含む、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の全47試合のデータも速報される予定となっている。



（よろず～ニュース編集部）