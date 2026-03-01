韓国外交部は28日、米国とイスラエルがイランを電撃空爆した中東の状況と関連し、現在まで寄せられたイランとイスラエルでの韓国人への被害はないと明らかにした。

外交部はこの日このように明らかにし「中東内の動向を鋭意注視し有事の際の退避計画を立てるなど国民の安全確保に向けた必要な措置を取っていく予定」と話した。

外交部は在外国民保護対策班を稼動し、金珍我（キム・ジナ）第2次官主宰で在イラン大使館、在イスラエル大使館などとともに本部公館合同状況点検会議を開催し、現状を評価しながら国民安全対策を点検した。レバノン、米国、アラブ首長国連邦、ヨルダン、エジプト、カタール、クウェート、トルクメニスタンの駐在公館も会議に参加した。

金次官は、「イランに対するイスラエルと米国の攻撃とイランの報復攻撃により中東地域の緊張が急激に高まっている。これまで本部と現地公館間で緊密に協議し用意してきた韓国国民の安全対策を徹底的に施行してほしい」と頼んだ。

金次官は現在の状況が域内の多く国のにわたり広範囲な影響を及ぼすほかないため在イラン、在イスラエル大使館だけでなく、近隣公館が緊密に疎通し有機的に対応することを強調した。

在イラン大使館と在イスラエル大使館は空爆直後に現地在住韓国人を対象に安全公示を伝え、非常連絡網などを通じて安全を確認していると明らかにした。このほか中東地域公館も現地の状況を綿密に注視し国民の安全を確保するために万全を期していると外交部は伝えた。

一方、国防部も「国防部と合同参謀本部は中東の状況に関連し海外派兵部隊の脅威状況を点検し、現在まで海外派兵部隊の安全に異常はないものと確認した」と明らかにした。

陳永承（チン・ヨンスン）合同参謀議長は海外派兵部隊長らとオンライン会議を実施して現在の状況の報告を受け、海外派兵部隊将兵と在外国民の安全を最優先して管理するよう指針を下した。