ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオの「安住紳一郎の日曜天国」を欠席した。

アシスタントを務めるフリーの中澤有美子アナウンサーが冒頭で「安住さんは体調不良のためお休みです。安住紳一郎さん、体調不良でお休みを頂いています。年末年始から、ミラノ・コルティナオリンピック、そして各地、新潟などへの出張とか、本当にお忙しかったですしゆっくり休んでいただきたいと思いますね」と安住アナが出演しないことを報告。「皆さんもご心配かと思いますが、ご一緒に番組のお留守を守っていきましょう」とリスナーに呼びかけていた。

安住アナは前夜放送の同局系テレビ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」を休んでいた。

２月２８日の「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、脚本家の三谷幸喜氏が番組冒頭、１人で登場し安住アナが休演することを報告。「ご覧の通り、安住さんお休みでございます。体調不良ということで、まあ…働き過ぎだよね」と語った。安住アナの代役は日比麻音子アナウンサーが務めていた。