【難読漢字】食べ物当て「秋葵」　じつは外来語!?

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「秋葵」という漢字を読めますか。「あきあおい」ではありません。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：オクラ

オクラは、アオイ科トロロアオイ属に属する植物で、独特の粘りをもつ野菜です。

原産地はアフリカ東部（エチオピア周辺）とされ、古代エジプトの時代にはすでに栽培されていたと考えられています。

日本に伝わったのは江戸時代末期ですが、そのときはそれほど普及せず、一般に広まったのは戦後になってからで、いまでは夏野菜の代表格のひとつとして食卓に定着しています。

オクラの最大の特徴は、切ったときに出てくる粘りです。この粘りは加熱しても失われにくく、料理に独特のとろみを与えてくれます。

日本では緑色のオクラが一般的ですが、海外には赤いオクラもあり、加熱すると緑色に変わるものの、生のままサラダに使うと鮮やかな赤が映えて美しい料理になります。

名前の語源は英語の“okra”で、さらにその語源はアフリカの言語にさかのぼるとされています。つまり、「オクラ」は外来語なのです。

「秋葵」という漢字は中国語に由来し、もともとはアオイ科の植物を指す言葉でしたが、日本ではこの字を当てるようになりました。

