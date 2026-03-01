【うお座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、過去への執着を手放す意味を持ちます。
今月は、昔「嫌だな」と感じていた出来事や価値観に変化が起こりやすい1カ月。
ただし、まだモヤモヤが残るなら無理に手放さなくてOK。時間とともに自然と忘れていきます。
【ラッキーカラー：ブラック】
黒は感情を静かに整理し、距離を取るための心の境界線を守ってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、過去への執着を手放す意味を持ちます。
今月は、昔「嫌だな」と感じていた出来事や価値観に変化が起こりやすい1カ月。
ただし、まだモヤモヤが残るなら無理に手放さなくてOK。時間とともに自然と忘れていきます。
【ラッキーカラー：ブラック】
黒は感情を静かに整理し、距離を取るための心の境界線を守ってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)