【みずがめ座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：隠者（The Hermit）／正位置】
「隠者」の正位置は、内省を深めることを暗示します。
今月は、資格の勉強など、自己成長につながることに時間やお金を使うとよいでしょう。
ただし、今後に結びつかないものだと三日坊主になりやすいので、目的意識を大切に。
【ラッキーカラー：シルバー】
銀色は思考を整理し、落ち着いて学びを継続する力を支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
