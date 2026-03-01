【やぎ座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、公平な判断が下せることを示します。
今月は、周囲の人を俯瞰（ふかん）して見られ、自然と意見を求められそう。
ただし、頼られ過ぎて疲れてしまう場合は、断る勇気も大切です。
【ラッキーカラー：ピンク】
ピンクは、思いやりを保ちながら、無理のない距離感で人と関わる手助けになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
