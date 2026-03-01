2026年3月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「やぎ座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年3月の運勢を占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、公平な判断が下せることを示します。

今月は、周囲の人を俯瞰（ふかん）して見られ、自然と意見を求められそう。

ただし、頼られ過ぎて疲れてしまう場合は、断る勇気も大切です。

【ラッキーカラー：ピンク】
ピンクは、思いやりを保ちながら、無理のない距離感で人と関わる手助けになります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)