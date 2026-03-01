【さそり座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：悪魔（The Devil）／逆位置】
「悪魔」の逆位置は、欲望をうまくコントロールできる状態を示します。
今月は、推し活や趣味にハマり過ぎず、マイペースな時間を過ごせそう。
ただし、取捨選択のあまり人付き合いを減らし過ぎるのはNG。極端に考えず、ほどよい余白を残して。
【ラッキーカラー：ゴールド】
金色のアイテムは価値観のバランスを整え、本当に大切なものを見極めるサポートに。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
