【てんびん座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを暗示します。
今月は、自分の感性や直感を信じて動けば大丈夫な1カ月。
ただし、自信のなさから決断が曖昧になるのはNG。物事は1つに絞る意識を。
【ラッキーカラー：パープル】
紫色は直感力や精神性を高め、本当に必要なものを見極める助けになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
