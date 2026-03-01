2026年3月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「てんびん座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年3月の運勢を占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを暗示します。

今月は、自分の感性や直感を信じて動けば大丈夫な1カ月。

ただし、自信のなさから決断が曖昧になるのはNG。物事は1つに絞る意識を。

【ラッキーカラー：パープル】
紫色は直感力や精神性を高め、本当に必要なものを見極める助けになります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)