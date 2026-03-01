歌い手・Ａｄｏが自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」で“実写ミュージックビデオ”を公開し、素顔を見せた。

「ビバリウム」は、Ａｄｏの自伝的小説「ビバリウム Ａｄｏと私」をもとに制作された楽曲。ＭＶは映像ディレクターの林響太朗氏が監督を務めた。

そのＭＶにＡｄｏが出演。サラサラの黒髪で、スラリとした鼻筋の横顔を披露した。

ネットは「これは本物？それともＡＩ？」「Ａｄｏちゃん本人だったの！？顔出しＮＧだったし、だれか別の人を器用してると思ってた」「アレはＡｄｏちゃんなの？」と信じられない様子。

また「やっぱりかわいいんだけど！！」「なんとなくクールなお姉さん的なのを想像してたけど、もっと幼い雰囲気かも？」「綺麗すぎてビックリ！ 今後なライブは顔出しで行くの？」「ほんとに…想像の斜め上すぎて言葉出ない」「イラストのイメージに近くて違和感なし」「ちょっと想像と違ったかな？」「衝撃的でした」と様々な感想が集まり、「この唇の形」「ａｄｏちゃん鼻高いしめっちゃ美人やん」「お鼻とほっぺ好き」「Ａｄｏちゃんまつげ長いおめめぱっちりカラコンおしゃれ鼻高いかわいいかわいい優勝」「鼻すごい綺麗」「Ａｄｏの顔出しの感じ見てると倉木麻衣思い出す」などと反響が寄せられた。