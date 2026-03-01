◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、男子は日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）、前記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）らが出場した。

序盤は大会記録（2時間2分16秒）を更新するペースを刻んだペースメーカーの中村大聖（27＝ヤクルト）に一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）が一人だけついていく展開。10キロで中村が役目を終え、橋本の単独走となった。

橋本は20キロを58分18秒で通過。ややペースを上げた海外勢14人による2位集団は32秒差で、2時間4分を切るペースを刻んでいる。さらにトップと1分16秒差に大迫、鈴木ら日本人の集団が続いた。

今大会は来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権も懸かる。男子は2時間6分30秒を突破するか2時間9分以内で日本人6位以内、女子は2時間23分30秒を突破するか2時間27分以内で日本人6位以内ならMGC出場権を獲得する。