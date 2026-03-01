米国とイスラエルによる攻撃を受け、イランが6月開幕のW杯北中米大会（米国、メキシコ、カナダ）に参加できるか不透明な状況を迎えた。スペイン紙マルカなどは2月28日、イラン・サッカー連盟のタジ会長が緊迫する状況に「本日起きたこと、そして米国による攻撃によって我々が希望を持ってW杯に臨むことはありそうにない。しかし、それについては競技の責任者が決定しなければならない」と語ったと報じた。国際サッカー連盟（FIFA）の判断に委ねたとも受け止められる発言で、今後の成り行きが注目される。

イラン代表はW杯1次リーグでベルギー、エジプト、ニュージーランドとともにG組に入り、3試合は全て米国が会場。昨年12月に行われた組み合わせ抽選の際にも一部のイラン関係者が米国入国を拒否されたとし、抽選会参加を一時ボイコットすると発表していた。最終的には参加したものの、米国ではイランからの入国を原則禁止。今回の攻撃を受けて対立が激化し、イラン代表のW杯参加に影響を与えてもおかしくない状況となっている。

FIFAは今回の攻撃を受け、グラフストロム事務局長が「詳細なコメントは時期尚早だが、我々は世界中のあらゆる問題に関する動向を監視していく。どのような場合でもそうであるように、3つの（開催国）政府と引き続き連絡を取り合っていく。誰もが安全だろう」と語り、状況を注視していく考えを示している。