【義母に援助は当たり前？】「俺は長男だから」と結婚前からお金を渡していた夫。離婚を切り出したら、まさかの態度で…【第8話まんが】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月9日）********もし夫が義母にコッソリ援助していたら…。44歳の山崎真理子さんは、中学2年生の娘と小学5年生の息子を育てる2児の母。覚えのない夫名義の通帳を見つけると、そこには義母に毎月送金していた記録が。家計に余裕はなく、子どもにお金を遣ってほしいとモヤモヤする真理さん。そんな中、義母のパチンコ通いが発覚。さらに夫は、結婚前からずっと援助し続けていたようで――

文隆と話をしてちょうだい

前話からの続き。

結婚生活の間ずっと、援助のことを知らされずにいたのか。

援助ありきの家計を必死でやりくりし、カードローンの請求まで払っていたのか--。

そう思うと、ショックで次の言葉が出てきません。

俺は長男だから…

こんなの夫婦って言えるの？

夫のあまりにもあっけない言葉が、胸に突き刺さりました。

第９話へ続く。