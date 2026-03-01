ホンダ「新たなスポーツカー」実車公開！

2026年2月にインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、無限は「MUGEN スーパーワン」のプロトタイプを出展しました。

ホンダ車のカスタムパーツやレースエンジンの開発を手掛ける無限は、モータースポーツ界において広く知られています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新型スポーツカー」です！（30枚以上）

そんな無限が大阪オートメッセ2026に出展したのは、ホンダが1月の「東京オートサロン2026」で発表したばかりのBEV（バッテリー電気自動車）「スーパーワン」をベースとしたカスタムカーです。

純正状態ですでにワイドなフェンダーを持つスーパーワンは、かつて「ブルドッグ」の愛称で親しまれた「シティターボII」を現代によみがえらせたようなスタイリングが特徴。

そのうえで、MUGEN スーパーワンはそのポテンシャルをさらに引き出すべく、エクステリアからインテリアにいたるまで徹底的なチューニングがほどこされました。

エクステリアでひときわ目を引くのは、ホワイトとブラックの2トーンカラーに、フロントバンパー下部やボディサイド、リアハッチへ大胆にあしらわれた、「無限」の二文字を刻んだ巨大な漢字ロゴです。

また、丸目ヘッドライトの愛らしい表情を残しつつも、大きく張り出したフロントリップスポイラーやフェンダー後部のスリット、足元を引き締める精かんなブラックの専用ホイールが装着され、アグレッシブでレーシーなたたずまいへと変貌させました。

無限の担当者は、MUGEN スーパーワンについて次のように話します。

「MUGEN スーパーワンは、スーパーワンの特徴的なスタイリングをさらに際立たせ、遊び心を込めて開発しました。

メインとなるのはエクステリアのエアロパーツですが、これは単なるドレスアップにとどまるものではなく、サーキット走行を見すえた本格的な空力性能も追求しています。

たとえば、ドライカーボン製のリアウイングやディフューザーは、確実なダウンフォースを発生させる設計としています。

また、フロントタイヤ後方に空気の通り穴を作るなど、機能にもとづいた形状を取り入れました。

インテリアについても、ホールド性を追求したセミバケットシートや操作性に配慮したステアリングなど、スポーツ走行に適した一台となっています」

東京オートサロン2026での初公開時は、来場者から「見た目がかっこいい」「このまま売ってほしい」といった多くの声が聞かれるなど、たしかな手応えを感じとのこと。

純正でも十分にワイドなスーパーワンをさらに作り込む無限の手法は、多くのユーザーから高く評価されているようです。

現在はまだ開発段階のため、市販時期や価格は明らかにされていませんが、理想の形を目指し、さらなるブラッシュアップが続けられるそうです。

※ ※ ※

2026年2月12日にホンダはスーパーワンのティザーサイトを公開しました。

現時点では具体的な発売時期については示されていないものの、その登場が近いことが予想されます。

そのため、MUGEN スーパーワンについても、そう遠くない将来に発売されるかもしれません。