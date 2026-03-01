＜憧れの上級生がイジメ？＞ストレス…！人傷つけるとスカッとする〜【第6話まんが：上級生の気持ち】
俺はコウキ（小5）。親には「立派な大人になるために必要なこと」と言われて、小さい頃からたくさんの習い事をさせられてきました。なかでもスイミングはずっと頑張ってきて、今は大会出場する選手コースに在籍しています。けれど週5のスイミングだけでも大変なのに、ピアノにダンスに英会話……。俺には休むヒマなんてありません。そもそも俺は周りと競いあって上を目指すのは好きじゃない。誰かをサポートして役に立つことの方が嬉しいのです。
だんだん俺は、教えた相手に追い越されるようになっていきました。ママはそのことが気に入らないらしく、ただでさえ忙しいのに家に帰ると叱られて……。そのうち俺はそのストレスを周りにぶつけるようになったのです。
ある日家に帰ると、ママから「どうしてそんなことをしたの」と問い詰められました。どうやらママはスイミングスクールから俺のことを注意された後、周りの保護者に俺の悪行を聞いてまわったらしく……。全部バレてしまったのです。
俺がしてきた習い事で、俺がやりたいと言い出したものはひとつもありません。全部「コウキのためだから」と言われて通いはじめたものばかり。行けと言われるから従うしかない。でもそこまで興味がないから必死になれないし、もっと頑張ろうという気にもなれないのです。
そんなある日、俺が他の子をイジメて憂さ晴らししていたことがママにバレました。ガッカリされたかと思うと、どうでもよくなってしまいました。「努力して何になるっていうの」思わず本音をぶつけると、ママは驚いたような顔をしていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
